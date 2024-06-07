Франція прозвітувала за надіслану Україні військову допомогу у перші місяці 2024 року

Міноборони Франції оновило перелік військової допомоги, наданої Україні, зосередившись головним чином на постачаннях в перші чотири місяці цього року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відповідному звіті Міноборони Франції.

4 березня Франція вперше опублікувала кількісний список військової техніки, поставленої в Україну в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Наразі цей список оновлений і включає поставки, здійснені до 1 травня 2024 року.

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За чотири місяці Франція поставила Україні військового обладнання на загальну суму 420 млн євро, до яких слід додати 900 млн євро, сплачених до Європейського фонду миру, тобто військова підтримка з 1 січня 2024 року становить понад 1,32 мільярда євро.

Зокрема, Франція постачала у перші місяці року пайки (понад 100 тисяч одиниць), прилади нічного бачення (1 526 одиниць), 15 протитанкових систем Milan, 34 броньовані та медичні автотранспортні засоби, 5 вантажівок TRM 10 000, 19 катерів Zodiac Futura, 60 розвідувальних БПЛА, малокаліберну зброю, пальне, боєприпаси.

Також Франція постачала бомби класу "повітря-земля". Такі постачання цього року здійснювалися вперше. Зокрема, йдеться про 63 бомби Mk81 і керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується.

Ці фінансові зусилля супроводжуються діями у сфері підготовки персоналу, оскільки з початку року майже 2 000 українських солдатів вже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції.

"Водночас Франція робить свій внесок у безпеку східного флангу Європи через наземне розгортання в Румунії і Естонії, тимчасове повітряне розгортання в Литві, а також постійну морську присутність на Балтиці і в Середземному морі", – заявили в Міноборони Франції.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.