Франция отчиталась за присланную Украине военную помощь в первые месяцы 2024 года

Минобороны Франции обновило перечень военной помощи, предоставленной Украине, сосредоточившись главным образом на поставках в первые четыре месяца этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в соответствующем отчете Минобороны Франции.

4 марта Франция впервые опубликовала количественный список военной техники, поставленной в Украину в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Сейчас этот список обновлен и включает поставки, осуществленные до 1 мая 2024 года.

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За четыре месяца Франция поставила Украине военного оборудования на общую сумму 420 млн евро, к которым следует добавить 900 млн евро, уплаченных в Европейский фонд мира, то есть военная поддержка с 1 января 2024 года составляет более 1,32 миллиарда евро.

В частности, Франция поставляла в первые месяцы года пайки (более 100 тысяч единиц), приборы ночного видения (1 526 единиц), 15 противотанковых систем Milan, 34 бронированных и медицинских автотранспортных средства, 5 грузовиков TRM 10 000, 19 катеров Zodiac Futura, 60 разведывательных БПЛА, малокалиберное оружие, топливо, боеприпасы.

Также Франция поставляла бомбы класса "воздух-земля". Такие поставки в этом году осуществлялись впервые. В частности, речь идет о 63 бомбах Mk81 и управляемых бомбах AASM, количество которых не разглашается.

Эти финансовые усилия сопровождаются действиями в сфере подготовки персонала, поскольку с начала года почти 2 000 украинских солдат уже прошли подготовку в армиях Польши и Франции.

"В то же время Франция вносит свой вклад в безопасность восточного фланга Европы через наземное развертывание в Румынии и Эстонии, временное воздушное развертывание в Литве, а также постоянное морское присутствие на Балтике и в Средиземном море", – заявили в Минобороны Франции.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку дополнительных украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.