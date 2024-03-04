Франція опублікувала перелік військової допомоги Україні за два роки

Міністерство оборони Франції оприлюднило список військової допомоги, яку Париж надав Києву за два роки повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою відомства, Франція поставила Україні військового обладнання на загальну суму 2,615 млрд євро, до яких можна додати 1,2 млрд євро для Європейського фонду миру (EFF), що загалом становить суму понад 3,8 млрд євро з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Міноборони вказує, що поставки відповідають критеріям забезпечення Києва обладнанням з боєприпасами, навчання, а також обслуговування техніки.

До списку з 50 пунктів, зокрема, входять захисне спорядження, оптичні, протитанкові системи, засоби ППО (Crotale NG, шість ПЗРК Mistral, одна система SAMP/T, радар GM200), бронетехніка (38 легких колісних танків AMX10 RC та 250 бронеавтомобілів), 160 розвідувальних безпілотників, 10 пристроїв для виявлення дронів, ракети SCALP (кількість не розголошується), 30 самохідних артилерійських установок Caesar, шість гаубиць TRF1, чотири реактивні системи залпового вогню, 10 120-мм мінометів, 30 тисяч снарядів та інша зброя й обладнання.

Крім того, зазначає Міноборони, майже 10 тисяч українських солдатів вже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон надіслав запрошення лідерам французьких партій, представлених у парламенті, на зустріч із ним, присвячену "ситуації в Україні".

Деталі зустрічі Єлисейський палац не оголошував, але, ймовірно, вона стосуватиметься майбутніх парламентських дебатів про співпрацю України та Франції у сфері безпеки, а також заяв Макрона про відправлення західних військ в Україну.

Перед цим Макрон заявив, що всі його заяви про повномасштабну війну Росії проти України – включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс – були ретельно продумані.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.