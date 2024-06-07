У Парижі біля парламенту з'явилися дивні графіті із повідомленнями про Україну

Незвичайні зображення та написи зі згадками про Україну з'явилися на вулицях Парижа у п'ятницю, коли президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у французькій столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Незрозуміло, хто намалював графіті, які з'явилися на кількох будівлях у центрі Парижа біля комплексу парламенту та різних урядових міністерств. На деяких з них зображені труни з трафаретними написами французькою мовою "Французький солдат в Україні". На інших – напис українською мовою "Поверніть вибори українцям".

фото BFMTV

Це останній з кількох дивних інцидентів за останні місяці, що занепокоїли французьку владу, оскільки Париж готується прийняти Олімпійські ігри через 50 днів.

Реклама:

Троє людей були затримані і звільнені в понеділок після того, як вони нібито поклали п'ять трун до підніжжя Ейфелевої вежі, визначної пам'ятки Парижа, яка займатиме чільне місце на майбутніх іграх.

Минулого місяця на Меморіалі Голокосту в Парижі з'явилося графіті із зображенням червоних рук.

А в жовтні, незабаром після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, на паризьких будівлях з'явилися трафарети синіх зірок Давида. Французька влада звинуватила російські спецслужби в розпалюванні ворожнечі.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що в обох інцидентах брали участь люди, яким платили за дестабілізацію і вбивання клинів у французькому суспільстві.

Посольство Росії в Парижі заперечило будь-яку причетність Росії.

Нагадаємо, 26-річного громадянина України та Росії родом із Донбасу 4 червня затримали в муніципалітет Руассі-ан-Франс на півночі Франції за підозрою в "участі в терористичній організації".