AP: Підозрюваних у провокації з трунами біля Ейфелевої вежі звільнили з-під варти

Трьох підозрюваних у провокації, коли біля Ейфелевої вежі розмістили п'ять трун із написами "Французькі солдати в Україні", відсилаючи до намірів Парижа відправити туди інструкторів, звільнили з-під варти на час подальшого розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це AP повідомили неназвані представники паризької прокуратури.

У понеділок троє чоловіків допитав слідчий суддя. Натомість прокуратура попросила пред'явити їм звинувачення в навмисному насильстві, повідомили агентству посадовці.

За їхніми словами, розміщення трун біля підніжжя паризької пам'ятки, яку щороку відвідують мільйони туристів, "вважається актом психологічного насильства" та спричинило "неможливість працювати" для працівників пам'ятки та інших осіб.

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Втім, слідчий суддя не висунув звинувачень, але назвав трьох затриманих свідками, які мають особливий статус за французьким законодавством, повідомили в прокуратурі. Вони залишаться на волі до завершення розслідування.

Раніше повідомляли, що французька поліція перевіряє, чи причетна Росія до провокації минулими вихідними, коли біля Ейфелевої вежі розмістили п'ять трун із написами "Французькі солдати в Україні".

За інформацією внутрішньої розвідувальної служби Франції (DGSE), один із підозрюваних у провокації біля Ейфелевої вежі – 34-річний громадянин Болгарії – пов'язаний із актами вандалізму на меморіалі жертвам Голокосту в Парижі.

Чоловік після затримання розповів поліції, що йому заплатили за перевезення трун до французької столиці. Він прибув до Парижа з Болгарії напередодні ввечері і зустрівся з двома іншими підозрюваними – німцем і українцем, які приїхали до Франції окремо.

У доповідній записці DGSE стверджується, що провокацію з трунами могла координувати Федеральна служба безпеки Росії.

Напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – яке першим порушила саме Франція.

Парижу згодом доводилось не раз спростовувати російські фейки про "французьких найманців" в Україні.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.