Необычные изображения и надписи с упоминаниями об Украине появились на улицах Парижа в пятницу, когда президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом во французской столице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Непонятно, кто нарисовал граффити, которые появились на нескольких зданиях в центре Парижа возле комплекса парламента и различных правительственных министерств. На некоторых из них изображены гробы с трафаретными надписями на французском языке "Французский солдат в Украине". На других – надпись на украинском языке "Верните выборы украинцам".

Это последний из нескольких странных инцидентов за последние месяцы, обеспокоивших французские власти, поскольку Париж готовится принять Олимпийские игры через 50 дней.

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Три человека были задержаны и освобождены в понедельник после того, как они якобы положили пять гробов к подножию Эйфелевой башни, достопримечательности Парижа, которая будет занимать видное место на предстоящих играх.

В прошлом месяце на Мемориале Холокоста в Париже появилось граффити с изображением красных рук.

А в октябре, вскоре после начала войны между Израилем и ХАМАС, на парижских зданиях появились трафареты синих звезд Давида. Французские власти обвинили российские спецслужбы в разжигании вражды.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что в обоих инцидентах участвовали люди, которым платили за дестабилизацию и вбивание клиньев во французском обществе.

Посольство России в Париже отрицало какую-либо причастность России.

Напомним, 26-летнего гражданина Украины и России родом из Донбасса 4 июня задержали в муниципалитете Руасси-ан-Франс на севере Франции по подозрению в "участии в террористической организации".