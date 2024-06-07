В Париже возле парламента появились странные граффити с сообщениями об Украине
Новости — Пятница, 7 июня 2024, 18:55 —
Необычные изображения и надписи с упоминаниями об Украине появились на улицах Парижа в пятницу, когда президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом во французской столице.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
Непонятно, кто нарисовал граффити, которые появились на нескольких зданиях в центре Парижа возле комплекса парламента и различных правительственных министерств. На некоторых из них изображены гробы с трафаретными надписями на французском языке "Французский солдат в Украине". На других – надпись на украинском языке "Верните выборы украинцам".
Это последний из нескольких странных инцидентов за последние месяцы, обеспокоивших французские власти, поскольку Париж готовится принять Олимпийские игры через 50 дней.
Три человека были задержаны и освобождены в понедельник после того, как они якобы положили пять гробов к подножию Эйфелевой башни, достопримечательности Парижа, которая будет занимать видное место на предстоящих играх.
В прошлом месяце на Мемориале Холокоста в Париже появилось граффити с изображением красных рук.
А в октябре, вскоре после начала войны между Израилем и ХАМАС, на парижских зданиях появились трафареты синих звезд Давида. Французские власти обвинили российские спецслужбы в разжигании вражды.
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что в обоих инцидентах участвовали люди, которым платили за дестабилизацию и вбивание клиньев во французском обществе.
Посольство России в Париже отрицало какую-либо причастность России.
Напомним, 26-летнего гражданина Украины и России родом из Донбасса 4 июня задержали в муниципалитете Руасси-ан-Франс на севере Франции по подозрению в "участии в террористической организации".