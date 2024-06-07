Затриманому у Франції уродженцю Донбасу інкримінують участь у підготовці теракту

Національна антитерористична прокуратура Франції 7 червня висунула затриманому цього тижня 26-річному уродженцю Донбасу планування насильницького нападу в межах терористичної змови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Прокуратура почала розслідування за статтями про "участь у терористичному злочинному співтоваристві з метою підготовки злочинів проти особи" та володіння вибухівкою з метою заподіяння шкоди "у зв'язку з терористичною діяльністю".

Затриманого чоловіка з громадянством України та Росії помістили під слідство у п'ятницю. Початкове розслідування показало, що він прибув до Франції кілька днів тому. Далі слідство планує визначити деталі його плану і встановити інших людей, які могли бути причетні до цього.

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Як повідомлялось, українця заарештували 3 червня після того, як він випадково підірвав перекис ацетону під час спроби створити саморобний вибуховий пристрій.

У його кімнаті в готелі, розташованому неподалік паризького аеропорту імені Шарля де Голля, під час обшуку виявили "матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв", а також гроші, кілька фальшивих паспортів і стрілецьку зброю.

ЗМІ писали, що чоловік міг діяти в інтересах Росії. У такому разі це не перший випадок імовірної спроби Москви використати своїх агентів у Франції.

Нині французька поліція перевіряє, чи причетна Росія до провокації минулими вихідними, коли біля Ейфелевої вежі розмістили п'ять трун із написами "Французькі солдати в Україні", відсилаючи до намірів Парижа відправити туди інструкторів.