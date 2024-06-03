У Франції перевіряють російський слід у провокації з трунами біля Ейфелевої вежі

Французька поліція перевіряє, чи причетна Росія до провокації минулими вихідними, коли біля Ейфелевої вежі розмістили п'ять трун із написами "Французькі солдати в Україні", відсилаючи до намірів Парижа відправити туди інструкторів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

За інформацією внутрішньої розвідувальної служби Франції (DGSE), один із підозрюваних у провокації біля Ейфелевої вежі – 34-річний громадянин Болгарії – пов'язаний із актами вандалізму на меморіалі жертвам Голокосту в Парижі.

Чоловік після затримання розповів поліції, що йому заплатили за перевезення трун до французької столиці. Він прибув до Парижа з Болгарії напередодні ввечері і зустрівся з двома іншими підозрюваними – німцем і українцем, які приїхали до Франції окремо.

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Пізніше вони були заарештовані на паризькому автовокзалі, коли збиралися сісти на автобус до Берліна. Усі троє стверджували, що їм заплатили за зберігання трун, і вони потребували грошей, оскільки були безробітними.

У доповідній записці DGSE стверджується, що провокацію з трунами могла координувати Федеральна служба безпеки Росії.

Напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – яке першим порушила саме Франція.

Парижу згодом доводилось не раз спростовувати російські фейки про "французьких найманців" в Україні.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.