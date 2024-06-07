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Кулеба поговорив з головами МЗС Північної Європи та Балтії про зміцнення співпраці

Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 20:22 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7 червня провів дискусію з очільниками зовнішньополітичних відомств восьми країн Північної Європи та Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у X (Twitter).

Голова українського МЗС разом із колегами з Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії обговорив "нові ідеї щодо зміцнення нашої багатосторонньої співпраці та покращення обороноздатності України".

"Наша спільна мета – дати Україні перевагу на полі бою і в дипломатії", – додав міністр.

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Серед інших тем дискусії голів МЗС були Глобальний саміт миру у Швейцарії та переговори про вступ України до Європейського Союзу.

У квітні стало відомо, що вісім країн Північної Європи і Балтії зберуть групу експертів, які допоможуть Україні на переговорному етапі процесу вступу в ЄС.

Раніше Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Але посли країн ЄС не змогли ухвалити рішення щодо цих рекомендацій через заперечення Угорщини.

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Кулеба
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