Кулеба поговорив з головами МЗС Північної Європи та Балтії про зміцнення співпраці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7 червня провів дискусію з очільниками зовнішньополітичних відомств восьми країн Північної Європи та Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у X (Twitter).

Голова українського МЗС разом із колегами з Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії обговорив "нові ідеї щодо зміцнення нашої багатосторонньої співпраці та покращення обороноздатності України".

"Наша спільна мета – дати Україні перевагу на полі бою і в дипломатії", – додав міністр.

Today, I had a fruitful discussion with fellow foreign ministers from the Nordic-Baltic Eight countries 🇩🇰 🇪🇪 🇫🇮 🇮🇸 🇱🇻 🇱🇹 🇳🇴 🇸🇪.



We discussed new ideas for strengthening our multilateral cooperation and improving Ukraine's defense capabilities. Our common goal is to give Ukraine… pic.twitter.com/OEgBhvaKoP