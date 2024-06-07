Єврокомісія підтвердила позитивну оцінку євроінтеграційних реформ України

Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

За її словами, Єврокомісія може підтвердити, що Україна виконала вимоги щодо проведення реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Ми вважаємо, що всі кроки були виконані обома країнами... Тепер справа за державами-членами – продовжити дискусію щодо наступних кроків. Саме їм належить ухвалити рамки переговорів", – зазначила вона.

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Пісонеро вказала, що таким чином Київ досяг необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Угорщина висловлюватиме незгоду щодо прогресу України, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.

Перед цим повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.