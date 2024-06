Кулеба поговорил с главами МИД Северной Европы и Балтии об укреплении сотрудничества

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 июня провел дискуссию с руководителями внешнеполитических ведомств восьми стран Северной Европы и Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в X (Twitter).

Глава украинского МИД вместе с коллегами из Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии обсудил "новые идеи по укреплению нашего многостороннего сотрудничества и улучшения обороноспособности Украины".

"Наша общая цель – дать Украине преимущество на поле боя и в дипломатии", – добавил министр.

Реклама:

Today, I had a fruitful discussion with fellow foreign ministers from the Nordic-Baltic Eight countries 🇩🇰 🇪🇪 🇫🇮 🇮🇸 🇱🇻 🇱🇹 🇳🇴 🇸🇪.



We discussed new ideas for strengthening our multilateral cooperation and improving Ukraine's defense capabilities. Our common goal is to give Ukraine… pic.twitter.com/OEgBhvaKoP