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Кулеба поговорил с главами МИД Северной Европы и Балтии об укреплении сотрудничества

Новости — Пятница, 7 июня 2024, 20:22 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 июня провел дискуссию с руководителями внешнеполитических ведомств восьми стран Северной Европы и Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в X (Twitter).

Глава украинского МИД вместе с коллегами из Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии обсудил "новые идеи по укреплению нашего многостороннего сотрудничества и улучшения обороноспособности Украины".

"Наша общая цель – дать Украине преимущество на поле боя и в дипломатии", – добавил министр.

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Среди других тем дискуссии глав МИД были Глобальный саммит мира в Швейцарии и переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

В апреле стало известно, что восемь стран Северной Европы и Балтии соберут группу экспертов, которые помогут Украине на переговорном этапе процесса вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку относительно прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Но послы стран ЕС не смогли принять решение по этим рекомендациям из-за возражений Венгрии.

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Кулеба
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