Кулеба: Крок за кроком наші партнери рухаються до рішення щодо заморожених активів РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про активну роботу над тим, щоб на саміті "Групи семи" були ухвалені амбітні рішення щодо використання заморожених російських активів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Міністр висловив розуміння з приводу занепокоєння партнерів щодо наслідків використання заморожених активів.

"Але вважаємо, що всі міжнародно-правові підстави до використання не лише прибутків, а й самих активів в інтересах України є. Міжнародне право достатньо чітко їх визначає", – зазначив Кулеба.

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За його словами, побоювання щодо стабільності резервних валют чи дотримання принципу верховенства права також значно перебільшені

"Загалом ми бачимо, що крок за кроком наші партнери рухаються до цього рішення. Кроки щодо використання прибутків уже досить значні, ми вдячні за них", – заявив Кулеба.

Він згадав також про приклад Естонії, яка недавно ухвалила законодавство, яке де-юре дозволяє використання активів.

"Я вдячний естонським партнерам за те, що вони мають сміливість створювати прецеденти. Працюємо над тим, щоб інші партнери також робили амбітні кроки. Їх рано чи пізно доведеться ухвалювати", – наголосив Кулеба.

Раніше стало відомо, що лідери "Групи семи" на саміті в середині червня все ще сподіваються досягти угоди про використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги України, але консенсусу поки що не досягли.

Нагадаємо, пропозиція США передбачає, що країни "Групи семи" нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Натомість Євросоюз висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро. На дискусії цього тижня країни ЄС не вирішили, яку з цих пропозицій підтримати.

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