Кулеба: Шаг за шагом наши партнеры движутся к решению по замороженным активам РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал об активной работе над тем, чтобы на саммите "Группы семи" были приняты амбициозные решения по использованию замороженных российских активов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Укринформу.

Министр выразил понимание по поводу беспокойства партнеров о последствиях использования замороженных активов.

"Но считаем, что все международно-правовые основания для использования не только доходов, но и самих активов в интересах Украины есть. Международное право достаточно четко их определяет", – отметил Кулеба.

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По его словам, опасения относительно стабильности резервных валют или соблюдения принципа верховенства права также значительно преувеличены

"В целом мы видим, что шаг за шагом наши партнеры движутся к этому решению. Шаги по использованию доходов уже достаточно значительные, мы благодарны за них", – заявил Кулеба.

Он вспомнил также о примере Эстонии, которая недавно приняла законодательство, которое де-юре позволяет использование активов.

"Я благодарен эстонским партнерам за то, что они имеют смелость создавать прецеденты. Работаем над тем, чтобы другие партнеры также делали амбициозные шаги. Их рано или поздно придется принимать", – подчеркнул Кулеба.

Ранее стало известно, что лидеры "Группы семи" на саммите в середине июня все еще надеются достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, но консенсуса пока не достигли.

Напомним, предложение США предусматривает, что страны "Группы семи" предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Зато Евросоюз выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро. На дискуссии на этой неделе страны ЕС не решили, какое из этих предложений поддержать.

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