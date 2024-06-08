Європейські лідери і генсек НАТО засудили напад на прем’єрку Данії

Низка європейських лідерів і генсек НАТО засудили напад на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на прем'єр-міністра Данії неприйнятним. "Я рішуче засуджую цей акт і бажаю Метте Фредеріксен якнайшвидшого одужання", – написав Макрон в суботу в X (Twitter).

"Був шокований, коли дізнався про насильство проти мого друга прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен, нашого союзника з Данії. Я рішуче засуджую будь-яке насильство проти наших політичних лідерів. Члени НАТО стоять разом на захисті наших цінностей, свободи, демократії і верховенства права", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що насильство не повинно визначати політичний вибір людей.

"Люба Метте, я була шокована новиною про напад на тебе сьогодні ввечері. Я засуджую цей огидний акт, який суперечить всьому, у що ми віримо і за що боремося в Європі. Я бажаю тобі сили і мужності – я знаю, що у тебе є і те, і інше", – написала в X (Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про свою підтримку Метте Фредеріксен і засудження політичного насильства заявили також глави низки держав ЄС і міністри.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

За словами очевидців, з якими спілкувалось агентство Reuters, прем’єрка після нападу виглядала шокованою, але не мала видимих ознак фізичного ураження.

Напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

Три тижні тому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті замаху.