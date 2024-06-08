Европейские лидеры и генсек НАТО осудили нападение на премьера Дании

Ряд европейских лидеров и генсек НАТО осудили нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на премьер-министра Дании неприемлемым. "Я решительно осуждаю этот акт и желаю Метте Фредериксен скорейшего выздоровления", – написал Макрон в субботу в X (Twitter).

"Был шокирован, когда узнал о насилии против моего друга премьер-министра Метте Фредериксен, нашего союзника из Дании. Я решительно осуждаю любое насилие против наших политических лидеров. Члены НАТО стоят вместе на защите наших ценностей, свободы, демократии и верховенства права", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что насилие не должно определять политический выбор людей.

"Дорогая Метте, я была шокирована новостью о нападении на тебя сегодня вечером. Я осуждаю этот отвратительный акт, который противоречит всему, во что мы верим и за что боремся в Европе. Я желаю тебе силы и мужества – я знаю, что у тебя есть и то, и другое", – написала в X (Twitter) президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О своей поддержке Метте Фределиксен и осуждении политического насилия заявили также главы ряда государств ЕС и министры.

Напомним, в пятницу вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

По словам очевидцев, с которыми общалось агентство Reuters, премьер после нападения выглядела шокированной, но не имела видимых признаков физического поражения.

Нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.

Три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.