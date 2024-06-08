Прем’єру Грузії через бойкот студентів довелося йти на лекцію через чорний хід

Прем'єру Грузії Іраклію Кобахідзе довелося увійти на лекцію в Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (ТДУ) через чорний хід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

Студенти часто бойкотують очільника уряду за те, що влада ухвалювала й остаточно ухвалила аналог російського закону про іноагентів – "Про прозорість іноземного впливу".

Паралельно з лекцією в другому корпусі університету відбувається студентський мітинг.

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На одному з плакатів написано: "Іраклій Кобахідзе – російський штучний інтелект!!! Бідзіна.ру/чат-бот".

7 червня біля ТДУ зазнав нападу студент, активіст руху "За свободу" Ніко Манагадзе. На нього напали кілька невідомих, коли він виходив із лекції. Нападники зникли з місця події, але камерам спостереження вдалося їх зафіксувати.

У понеділок 3 червня у Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" – документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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