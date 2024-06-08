Премьеру Грузии из-за бойкота студентов пришлось идти на лекцию через черный ход

Премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе пришлось войти на лекцию в Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили (ТГУ) через черный ход.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект SOVA.

Студенты часто бойкотируют главу правительства за то, что власть принимала и окончательно приняла аналог российского закона об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния".

Параллельно с лекцией во втором корпусе университета проходит студенческий митинг.

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На одном из плакатов написано: "Ираклий Кобахидзе – российский искусственный интеллект!!! Бидзина.ру/чат-бот".

7 июня возле ТГУ подвергся нападению студент, активист движения "За свободу" Нико Манагадзе. На него напали несколько неизвестных, когда он выходил с лекции. Нападавшие скрылись с места происшествия, но камерам наблюдения удалось их зафиксировать.

В понедельник 3 июня в Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что "рассматривают все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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