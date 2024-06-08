У Чехії кажуть про нові країни, які хочуть приєднатись до ініціативи з купівлі снарядів для України

Чеська Республіка продовжує отримувати повідомлення від країн, які хочуть взяти участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів для України.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За її словами, меморандуми про взаєморозуміння з іншими державами вже знаходяться на столі.

"У нас є й інші меморандуми про взаєморозуміння на столі. Країни все ще зв'язуються з нами і хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів", – сказала Чернохова.

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За словами урядовців, до кінця року Україна має отримати близько півмільйона боєприпасів. Чернохова заявила, що донорів має бути достатньо на постійній основі.

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив минулого тижня, що 15 країн ЄС і Організація Північноатлантичного договору на сьогоднішній день внесли понад 1,6 мільярда євро в ініціативу.

Міністерка оборони сподівається, що поставки покажуть себе на полі бою. "Ми зробимо все можливе, щоб це було так. Але боєприпаси будуть в руках українців, і, звичайно, це буде залежати від їхньої тактики, від їхнього військового порядку, який вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку саме у вигляді військових матеріалів", – сказала вона.

Чернохова, як і Фіала або міністр закордонних справ Ян Ліпавський, виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд. "У будь-якому випадку, немає ніякого порушення міжнародного права з боку України, яка, відповідно до міжнародного права, як країна, що зазнала нападу, має право захищатися так, як вона вважає за потрібне", – заявила міністерка.

Як повідомлялося, система, завдяки якій Прага купує для України боєприпаси в державах, що не є членами ЄС, діє у Чехії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Деталі про "чеську ініціативу" читайте у матеріалі: "За рік ми можемо знайти 1,5-2 млн снарядів для ЗСУ. Не розумію, чому для цього немає грошей".