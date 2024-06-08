В Чехии говорят о новых странах, желающих присоединиться к инициативе по покупке снарядов для Украины

Чешская Республика продолжает получать сообщения от стран, которые хотят принять участие в чешской инициативе по боеприпасам для Украины.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По ее словам, меморандумы о взаимопонимании с другими государствами уже находятся на столе.

"У нас есть и другие меморандумы о взаимопонимании на столе. Страны все еще связываются с нами и хотят участвовать в инициативе по боеприпасам", – сказала Чернохова.

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По словам чиновников, до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов. Чернохова заявила, что доноров должно быть достаточно на постоянной основе.

Премьер-министр Петр Фиала заявил на прошлой неделе, что 15 стран ЕС и Организация Североатлантического договора на сегодняшний день внесли более 1,6 миллиарда евро в инициативу.

Министр обороны надеется, что поставки покажут себя на поле боя. "Мы сделаем все возможное, чтобы это было так. Но боеприпасы будут в руках украинцев, и, конечно, это будет зависеть от их тактики, от их военного порядка, который они выберут. Мы можем оказать им поддержку именно в виде военных материалов", – сказала она.

Чернохова, как и Фиала или министр иностранных дел Ян Липавский, выступает за то, чтобы Украина использовала поставленные военные материалы по собственному усмотрению. "В любом случае, нет никакого нарушения международного права со стороны Украины, которая, согласно международному праву, как страна, подвергшаяся нападению, имеет право защищаться так, как она считает нужным", – заявила министр.

Как сообщалось, система, благодаря которой Прага покупает для Украины боеприпасы в государствах, не являющихся членами ЕС, действует в Чехии с начала полномасштабного вторжения России.

Детали о "чешской инициативе" читайте в материале: "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ. Не понимаю, почему на это нет денег".