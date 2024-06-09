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В МЗС Молдови прокоментували затримання у Франції молдован, причетних до "українських графіті"

Новини — Неділя, 9 червня 2024, 11:15 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив дії молдовських громадян, яких затримали в Парижі через графіті із зображенням труни і написом "Французькі солдати в Україні".

Про це Попшой написав у своїй соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністр зауважив, що Молдова шкодує через інцидент за участю трьох громадян Молдови в Парижі і "рішуче засуджує" його.

Він назвав інцидент частиною гібридної тактики, спрямованої на завдання шкоди міжнародному іміджу країни. 

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"Влада Кишинева готова співпрацювати з Францією для з'ясування обставин і притягнення винних до відповідальності", – зауважив міністр.

Французька поліція затримала трьох молдован за підозрою в нанесенні графіті в Парижі із зображенням труни та написом "Французькі солдати в Україні". 

Графіті були виявлені на вулицях 7-го округу Парижа в п'ятницю, 7 червня, – у день, коли у французькій столиці з візитом перебував президент Володимир Зеленський. 

У суботу, 1 червня, біля підніжжя Ейфелевої вежі було виявлено п'ять трун з написом "Французькі солдати в Україні". Французька поліція перевіряє, чи причетна до інциденту Росія.

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Молдова Франція
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