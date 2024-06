В МЗС Молдови прокоментували затримання у Франції молдован, причетних до "українських графіті"

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив дії молдовських громадян, яких затримали в Парижі через графіті із зображенням труни і написом "Французькі солдати в Україні".

Про це Попшой написав у своїй соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністр зауважив, що Молдова шкодує через інцидент за участю трьох громадян Молдови в Парижі і "рішуче засуджує" його.

Він назвав інцидент частиною гібридної тактики, спрямованої на завдання шкоди міжнародному іміджу країни.

"Влада Кишинева готова співпрацювати з Францією для з'ясування обставин і притягнення винних до відповідальності", – зауважив міністр.

