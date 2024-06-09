ЗМІ: У Парижі затримали молдован за графіті з написом "Французькі солдати в Україні" і труною

Французька поліція затримала трьох молдован за підозрою в нанесенні графіті в Парижі із зображенням труни та написом "Французькі солдати в Україні".

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Графіті були виявлені на вулицях 7-го округу Парижа в п'ятницю, 7 червня, – у день, коли у французькій столиці з візитом перебував президент Володимир Зеленський.

Троє молдован були затримані в п'ятницю ввечері. Їх підозрюють у тому, що графіті наносили вони. Слідчі вийшли на них після завершення розслідування.

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На графіті було зображено труну з написом "Soldats français en Ukraine" ("Французькі солдати в Україні"). На тих же стінах були написи українською мовою: "Поверніть вибори українцям".

У затриманих виявили латексні рукавички, аерозольну фарбу та трафарети відповідних написів.

За словами джерела в поліції, "підозри стосуються можливого нового іноземного втручання". Розпочато розслідування, щоб визначити мотиви і з'ясувати, чи пов'язані затримані з попередніми потенційними випадками іноземного втручання у Франції. Підозрюваних взяли під варту.

Напередодні нібито українська арт-група "Мрія" взяла на себе відповідальність за цю акцію, вказавши на подібні графіті в інших місцях Парижа. "Ця акція стала відповіддю на невідповідні дії французької влади щодо наших активістів, які поклали труни біля Ейфелевої вежі", – заявила арт-група.

Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що "Мрія" взяла на себе відповідальність за покладання трун перед Ейфелевою вежею 1 червня та оголосила про інші майбутні акції, зокрема в Парижі. Слідчі у цьому сумніваються.

У суботу, 1 червня, біля підніжжя Ейфелевої вежі було виявлено п'ять трун з написом "Французькі солдати в Україні". Слідчі встановили прямий зв'язок між цією справою та справою про зображення червоних рук на Меморіалі Голокосту в Парижі.

А в жовтні, незабаром після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, на паризьких будівлях з'явилися трафарети синіх зірок Давида. Французька влада звинуватила російські спецслужби в розпалюванні ворожнечі. Повідомляли, що молдовське подружжя малювало зірки Давида на замовлення особи в Росії.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що в обох інцидентах брали участь люди, яким платили за дестабілізацію і вбивання клинів у французькому суспільстві.