В МИД Молдовы прокомментировали задержание во Франции молдаван, причастных к "украинским граффити"

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил действия молдавских граждан, которых задержали в Париже из-за граффити с изображением гроба и надписью "Французские солдаты в Украине".

Об этом Попшой написал в своей соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что Молдова сожалеет из-за инцидента с участием трех граждан Молдовы в Париже и "решительно осуждает" его.

Он назвал инцидент частью гибридной тактики, направленной на нанесение вреда международному имиджу страны.

"Власти Кишинева готовы сотрудничать с Францией для выяснения обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", – отметил министр.

We regret and firmly condemn the incident with the involvement of three Moldovan citizens in Paris, which are part of hybrid tactics to harm our international image. Chișinău authorities are ready to cooperate with France to clarify and hold those responsible accountable.