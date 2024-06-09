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В МИД Молдовы прокомментировали задержание во Франции молдаван, причастных к "украинским граффити"

Новости — Воскресенье, 9 июня 2024, 11:15 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил действия молдавских граждан, которых задержали в Париже из-за граффити с изображением гроба и надписью "Французские солдаты в Украине".

Об этом Попшой написал в своей соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что Молдова сожалеет из-за инцидента с участием трех граждан Молдовы в Париже и "решительно осуждает" его.

Он назвал инцидент частью гибридной тактики, направленной на нанесение вреда международному имиджу страны. 

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"Власти Кишинева готовы сотрудничать с Францией для выяснения обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", – отметил министр.

Французская полиция задержала трех молдаван по подозрению в нанесении граффити в Париже с изображением гроба и надписью "Французские солдаты в Украине". 

Граффити были обнаружены на улицах 7-го округа Парижа в пятницу, 7 июня, – в день, когда во французской столице с визитом находился президент Владимир Зеленский. 

В субботу, 1 июня, у подножия Эйфелевой башни было обнаружено пять гробов с надписью "Французские солдаты в Украине". Французская полиция проверяет, причастна ли к инциденту Россия.

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Молдова Франция
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