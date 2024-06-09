Советник Байдена: Импульс операции россиян на Харьковщине застопорился

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что импульс операции российских войск в Харьковской области застопорился.

Об этом Салливан сказал в разговоре с CBS News, пишет "Европейская правда".

Салливан отвечал на вопрос о том, изменило ли ситуацию на поле боя разрешение США ударять американским оружием по России. Он отметил, что предоставить такое разрешение украинцам со стороны президента США Байдена было "здравым смыслом".

"Не было смысла не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Поэтому президент дал разрешение на это. Украинцы выполнили это разрешение на поле боя. И одна вещь, которую я отмечу – это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился", – сказал он.

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Салливан добавил, что Харьков все еще под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе.

"И Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и отпора агрессивным российским войскам", – заверил советник Джо Байдена.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что разрешение украинским военным наносить ограниченные удары по территории России американским оружием будет "очень, очень полезным для украинцев в будущем".

Между тем, Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.