У Франції пройшли протести проти перемоги ультраправих

Протести проти ультраправих спалахнули на площі Республіки в Парижі в неділю ввечері, де зібралися ліві виборці, щоб висловити підтримку "Новому народному фронту", який прийшов другим у першому турі виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

За оцінками поліції, на площі зібралися близько 8 тисяч людей.

Фото: АР

Деякі люди несли картонні таблички з написом: "Ми не залишимо Францію фашистам", "Барделла – геть" (Жордан Барделла – лідер ультраправого "Національного об’єднання". – Ред.). Деякі молоді люди фотографувалися в сльозах.

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На протесті також критикували президента Емманюеля Макрона та його імміграційну політику.

Лівий лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон виступив перед натовпом на Площі Республіки.

ЗМІ публікували фото підпаленої барикади у районі місця проведення мітингу та розбитих вікон у ресторані швидкого харчування "Макдональдс", хоча здебільшого зібрання пройшло мирно.

Вуличні демонстрації проти перемоги правопопулістів також відбулися в таких містах, як Страсбург, Ліон, Нант і Лілль.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість.

Лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла назвав результати "безапеляційним вердиктом" і сигналом про те, що французи прагнуть змін.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.