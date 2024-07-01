ЄС з 30 листопада для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок посилить контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, пише "Європейська правда".

За інформацією Європейської комісії, під час ввезення на територію ЄС в 46% вантажів з медом та продуктами бджільництва були виявлені ті або інші невідповідності, а 57% експортерів з третіх країнах були відзначені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.

У зв’язку з цим від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною, можуть ввозитися до ЄС, лише якщо вони відправляються, отримані та/або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.

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Зважаючи на це, зацікавлені українські оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають завчасно звернутися (за місяць) до територіального органу Держпродспоживслужби для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною.

Нагадаємо, імпорт ЄС з України склав 22,8 млрд євро у 2023 році порівняно з довоєнним рівнем у 24 млрд євро у 2021 році.

Останніми постановами ЄС було запроваджено можливість екстреного гальмування для ввезення українських яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Деталі у статті: Торгівля вільна, але не до кінця: що зміниться для українського агроекспорту до ЄС.