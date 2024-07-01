ЕС с 30 ноября для улучшения прослеживаемости цепи поставок меда и продуктов пчеловодства на рынок усилит контроль со стороны стран экспортеров за операторами рынка.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, пишет "Европейская правда".

По информации Европейской комиссии, при ввозе на территорию ЕС в 46% грузов с медом и продуктами пчеловодства были обнаружены те или иные несоответствия, а 57% экспортеров из третьих странах были отмечены как подозрительные по фальсификации меда посторонними сахарами.

В связи с этим от 30 ноября 2024 года мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в ЕС, только если они отправляются, получены и/или изготовлены в тех учреждениях, которые указаны в списке от компетентного органа страны-экспортера.

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Несмотря на это, заинтересованные украинские операторы рынка производителей меда и продуктов пчеловодства должны заблаговременно обратиться (за месяц) в территориальный орган Госпродпотребслужбы для внесения мощностей операторов рынка в списки мощностей, из которых разрешен экспорт в ЕС меда и продуктов пчеловодства для потребления человеком.

Напомним, импорт ЕС из Украины составил 22,8 млрд евро в 2023 году по сравнению с довоенным уровнем в 24 млрд евро в 2021 году.

Последними постановлениями ЕС была введена возможность экстренного торможения для ввоза украинских яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

Детали в статье: Торговля свободная, но не до конца: что изменится для украинского агроэкспорта в ЕС.