У Латвії зареєстрували перше одностатеве партнерство

У Латвії з 1 липня набула чинності постанова, що запроваджує новий правовий інститут – партнерство, в межах якого, зокрема, одностатеві пари можуть зареєструвати свої стосунки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє інформагентство LETA.

Перше одностатеве партнерство в країні зареєстрували Яніс і Максим, які познайомилися на початку 2019 року й почали жити разом наприкінці того ж року.

Подружжя привітала міністерка юстиції Латвії Інеса Лібіня-Егнере, під керівництвом якої розробили регламент партнерства.

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Зі свого боку президент Едгарс Рінкевичс заявив у X (Twitter), що з набуттям чинності нового регулювання правовий захист надається усім партнерам, а також назвав це "правильним кроком".

Згідно з поправками до закону, пара повнолітніх осіб – як різної, так і однієї статі – може зареєструвати свої стосунки в присяжного нотаріуса.

При цьому правовий, економічний та соціальний захист близьких особистих стосунків двох осіб забезпечується на державному рівні, оскільки відомості про партнерство фіксуються в Реєстрі фізичних осіб.

У травні парламент Ліхтенштейну проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши двадцять другою європейською країною, яка пішла на такий крок.

Більшість країн-членів Європейського Союзу дозволяють одностатеві шлюби. Однією з останніх їх схвалила Греція.

Минулого місяця в Чехії набув чинності закон, який розширює права одностатевих пар у країні, хоча й не легалізує шлюби для них.