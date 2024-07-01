В Латвии зарегистрировали первое однополое партнерство

В Латвии с 1 июля вступило в силу постановление, вводящее новый правовой институт – партнерство, в рамках которого, в частности, однополые пары могут зарегистрировать свои отношения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает информагентство LETA.

Первое однополое партнерство в стране зарегистрировали Янис и Максим, которые познакомились в начале 2019 года и начали жить вместе в конце того же года.

Супругов поздравила министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере, под руководством которой разработали регламент партнерства.

Реклама:

В свою очередь президент Эдгарс Ринкевичс заявил в X (Twitter), что со вступлением в силу нового регулирования правовая защита предоставляется всем партнерам, а также назвал это "правильным шагом".

Согласно поправкам к закону, пара совершеннолетних лиц – как разного, так и одного пола – может зарегистрировать свои отношения у присяжного нотариуса.

При этом правовая, экономическая и социальная защита близких личных отношений двух лиц обеспечивается на государственном уровне, поскольку сведения о партнерстве фиксируются в Реестре физических лиц.

В мае парламент Лихтенштейна проголосовал за легализацию однополых браков, став двадцать второй европейской страной, которая пошла на такой шаг.

Большинство стран-членов Европейского Союза разрешают однополые браки. Одной из последних их одобрила Греция.

В прошлом месяце в Чехии вступил в силу закон, который расширяет права однополых пар в стране, хотя и не легализует браки для них.