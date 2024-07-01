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Вибух газу в ресторані у Туреччині: 5 загиблих, 63 постраждалих

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Новини — Понеділок, 1 липня 2024, 16:46 — Андрій Синявський

Внаслідок вибуху газу в ресторані у місті Ізмір на заході Туреччини загинули п'ятеро людей, ще 63 особи отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив у X (Twitter), що вибух, ймовірно, спричинив балон з пропаном.

Камери спостереження зафіксували вибух, який зруйнував вулицю та завдав незначних пошкоджень навколишнім будівлям.

Губернатор Ізміра Сулейман Ельбан відвідав поранених у лікарні та оголосив, що 40 з них вже виписали.

Влада затримала одного підозрюваного, який може бути відповідальним за інцидент. Зазначають, що чоловік замінив балон з пропаном на новий у суботу.

Раніше двоє людей загинули внаслідок вибухів у підземному гаражі багатоквартирного будинку на півночі Швейцарії, ще 11 отримали легкі поранення.

Речник прокуратури Аргау Адріан Шулер підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що вибух, ймовірно, стався в закритому приміщенні у гаражі багатоповерхівки в Нуссбаумені, а поруч виявили залишки кількох піротехнічних засобів.

Перед тим повідомляли, що 13 червня у бельгійському місті Антверпен стався сильний вибух у житловому будинку на верхніх поверхах, відомо про одного загиблого.

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