Вибух газу в ресторані у Туреччині: 5 загиблих, 63 постраждалих

Внаслідок вибуху газу в ресторані у місті Ізмір на заході Туреччини загинули п'ятеро людей, ще 63 особи отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив у X (Twitter), що вибух, ймовірно, спричинив балон з пропаном.

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve… pic.twitter.com/h8hULpbriy Реклама: June 30, 2024

Камери спостереження зафіксували вибух, який зруйнував вулицю та завдав незначних пошкоджень навколишнім будівлям.

Губернатор Ізміра Сулейман Ельбан відвідав поранених у лікарні та оголосив, що 40 з них вже виписали.

Влада затримала одного підозрюваного, який може бути відповідальним за інцидент. Зазначають, що чоловік замінив балон з пропаном на новий у суботу.

Раніше двоє людей загинули внаслідок вибухів у підземному гаражі багатоквартирного будинку на півночі Швейцарії, ще 11 отримали легкі поранення.

Речник прокуратури Аргау Адріан Шулер підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що вибух, ймовірно, стався в закритому приміщенні у гаражі багатоповерхівки в Нуссбаумені, а поруч виявили залишки кількох піротехнічних засобів.

Перед тим повідомляли, що 13 червня у бельгійському місті Антверпен стався сильний вибух у житловому будинку на верхніх поверхах, відомо про одного загиблого.