Взрыв газа в ресторане в Турции: 5 погибших, 63 пострадавших

В результате взрыва газа в ресторане в городе Измир на западе Турции погибли пять человек, еще 63 человека получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил в X (Twitter), что взрыв, вероятно, вызвал баллон с пропаном.

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve… pic.twitter.com/h8hULpbriy Реклама: June 30, 2024

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв, который разрушил улицу и нанес незначительные повреждения окружающим зданиям.

Губернатор Измира Сулейман Эльбан посетил раненых в больнице и объявил, что 40 из них уже выписали.

Власти задержали одного подозреваемого, который может быть ответственным за инцидент. Отмечается, что мужчина заменил баллон с пропаном на новый в субботу.

Ранее два человека погибли в результате взрывов в подземном гараже многоквартирного дома на севере Швейцарии, еще 11 получили легкие ранения.

Представитель прокуратуры Аргау Адриан Шулер подтвердил сообщения СМИ о том, что взрыв, вероятно, произошел в закрытом помещении в гараже многоэтажки в Нуссбаумене, а рядом обнаружили остатки нескольких пиротехнических средств.

Перед тем сообщалось, что 13 июня в бельгийском городе Антверпен произошел сильный взрыв в жилом доме на верхних этажах, известно об одном погибшем.