Вибух у гаражі будинку у Швейцарії, де загинули двоє, стався через піротехніку

Прокуратура міста Нуссбаумен у швейцарському кантоні Аргау продовжує розслідування вибуху в багатоквартирному будинку, в результаті якого загинули двоє людей і ще 11 постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Як повідомив речник прокуратури Аргау Адріан Шулер, розслідування інциденту триває, але наразі немає жодних ознак детонації військової вибухівки або чогось подібного.

Він підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що вибух, ймовірно, стався в закритому приміщенні у гаражі багатоповерхівки в Нуссбаумені, а поруч виявили залишки кількох піротехнічних засобів.

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За словами Шулера, слідство вважає, що вибух був спричинений нелегальною піротехнікою.

Нагадаємо, ввечері 14 червня в Нуссбаумені в результаті вибуху загинули 43-річний італієць і 24-річний швейцарець, ще 11 людей постраждали.

Перед тим повідомляли, що 13 червня у бельгійському місті Антверпен стався сильний вибух у житловому будинку на верхніх поверхах, відомо про одного загиблого.