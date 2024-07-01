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До Києва прибула двопартійна делегація членів Конгресу США

Новини — Понеділок, 1 липня 2024, 17:54 — Іванна Костіна

До Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером.

Про це повідомила в X (Twitter) посол США в Україні Бріджит Брінк, передає "Європейська правда".

Вона розмістила фото з конгресменами на київському вокзалі.

"Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера і двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса і Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії", – написала Брінк.

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Раніше  Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

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США Війна з РФ
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