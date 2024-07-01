В Киев прибыла двухпартийная делегация членов Конгресса США

В Киев прибыла делегация американских конгрессменов во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером.

Об этом сообщила в X (Twitter) посол США в Украине Бриджит Бринк, передает "Европейская правда".

Она разместила фото с конгрессменами на киевском вокзале.

"Добро пожаловать в Киев председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению России", – написала Бринк.

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Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера та двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує… https://t.co/68gVzlG1Wk pic.twitter.com/1OsoUgFTtX – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 1, 2024

Ранее Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

Белый дом уточнил, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.