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В Киев прибыла двухпартийная делегация членов Конгресса США

Новости — Понедельник, 1 июля 2024, 17:54 — Иванна Костина

В Киев прибыла делегация американских конгрессменов во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером.

Об этом сообщила в X (Twitter) посол США в Украине Бриджит Бринк, передает "Европейская правда".

Она разместила фото с конгрессменами на киевском вокзале.

"Добро пожаловать в Киев председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению России", – написала Бринк.

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Ранее Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

Белый дом уточнил, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

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