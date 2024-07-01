Новий посол України в Чехії офіційно розпочне роботу 2 липня

Новий посол України у Празі Василь Зварич офіційно розпочне свою дипломатичну місію в Чеській Республіці у вівторок.

Про це у понеділок повідомив відділ комунікацій канцелярії президента Чехії, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Його вірчі грамоти, а також нових послів Іспанії, Індії та Замбії прийме президент Петр Павел.

Чинний посол України в Польщі був призначений президентом Володимиром Зеленським менше двох тижнів тому. Посада посла в Празі не була заповнена майже два роки після того, як попередній посол Євген Перебийніс перейшов на посаду заступника міністра закордонних справ України.

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У Варшаві Зварич працює послом з 2022 року, але в минулому вже працював на різних посадах у посольстві в Польщі. Він також має досвід роботи в посольствах України в США і Туреччині.

Чеська сторона не раз просила Україну якнайшвидше призначити посла у Празі. В листопаді 2023-го голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ визначився з кандидатурою.