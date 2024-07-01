Новый посол Украины в Чехии официально начнет работу 2 июля

Новый посол Украины в Праге Василий Зварич официально начнет свою дипломатическую миссию в Чешской Республике во вторник.

Об этом в понедельник сообщил отдел коммуникаций канцелярии президента Чехии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Его верительные грамоты, а также новых послов Испании, Индии и Замбии примет президент Петр Павел.

Действующий посол Украины в Польше был назначен президентом Владимиром Зеленским менее двух недель назад. Должность посла в Праге не была заполнена почти два года после того, как предыдущий посол Евгений Перебийнис перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

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В Варшаве Зварич работает послом с 2022 года, но в прошлом уже работал на различных должностях в посольстве в Польше. Он также имеет опыт работы в посольствах Украины в США и Турции.

Чешская сторона не раз просила Украину как можно быстрее назначить посла в Праге. В ноябре 2023-го глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определился с кандидатурой.