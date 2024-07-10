Троє сенаторів-демократів висловили сумніви у перемозі Байдена

Троє сенаторів-демократів заявили у вівторок своїм колегам, що вони не вірять у здатність Джо Байдена перемогти на виборах в листопаді.

Про це стало відомо Axios від власного джерела, пише "Європейська правда".

Сенатори Джон Тестер, Шеррод Браун і Майкл Беннет сказали своїм колегам під час закритого засідання фракції, що вони сумніваються в здатності Байдена перемогти колишнього президента Трампа.

Тестер і Браун ведуть дві найбільш конкурентні передвиборчі кампанії в країні, намагаючись утримати місця демократів у штатах, які Трамп легко здобув у 2020 році.

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У вівторок ввечері Беннет оприлюднив свої побоювання в інтерв'ю CNN. "Я думаю, що Дональд Трамп на шляху до перемоги на цих виборах і, можливо, виграє їх з великим відривом", – сказав сенатор.

Прихильники Байдена виступили з палкими промовами на підтримку президента під час засідання. Інші сенатори, в тому числі ті, які скептично ставилися до шансів Байдена, не висловили позицію щодо того, чи є він для них найкращим кандидатом.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер не наводив аргументів за чи проти Байдена, за словами одного з присутніх сенаторів та джерела, поінформованого про засідання. Згодом Шумер повторив тричі ту саму фразу, що й у понеділок: "Я з Джо".

У заяві Тестера йдеться, що "поганий виступ Байдена на дебатах викликав серйозні питання щодо того, чи залишиться він на цій посаді на наступні чотири роки".

"Він повинен довести американському народу і мені, що він може це зробити", – сказав Тестер, не заперечуючи, що говорив своїм колегам, що Байден не може перемогти.

Як повідомляли, на закритій зустрічі президента США Джо Байдена з конгресменами від Демократичної партії у вівторок, 9 липня, не виявилось значної кількості голосів, які б закликали його зняти кандидатуру з президентських виборів.

8 липня Байден запевнив донорів кампанії, що не зніметься з виборів, та запропонував більше не повертатись до невдалих дебатів та зосередити зусилля на перемозі.

Також Байден надіслав лист демократам Конгресу США, заявивши про наміри залишити свою кандидатуру на виборах попри публічний спротив кількох конгресменів.