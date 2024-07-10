Трое сенаторов-демократов выразили сомнения в победе Байдена

Трое сенаторов-демократов заявили во вторник своим коллегам, что они не верят в способность Джо Байдена победить на выборах в ноябре.

Об этом стало известно Axios от собственного источника, пишет "Европейская правда".

Сенаторы Джон Тестер, Шеррод Браун и Майкл Беннет сказали своим коллегам во время закрытого заседания фракции, что они сомневаются в способности Байдена победить бывшего президента Трампа.

Тестер и Браун ведут две самые конкурентные предвыборные кампании в стране, пытаясь удержать места демократов в штатах, которые Трамп легко получил в 2020 году.

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Во вторник вечером Беннет обнародовал свои опасения в интервью CNN. "Я думаю, что Дональд Трамп на пути к победе на этих выборах и, возможно, выиграет их с большим отрывом", – сказал сенатор.

Сторонники Байдена выступили с пламенными речами в поддержку президента во время заседания. Другие сенаторы, в том числе те, которые скептически относились к шансам Байдена, не выразили позицию относительно того, является ли он для них лучшим кандидатом.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер не приводил аргументов за или против Байдена, по словам одного из присутствующих сенаторов и источника, информированного о заседании. Впоследствии Шумер повторил трижды ту же фразу, что и в понедельник: "Я с Джо".

В заявлении Тестера говорится, что "плохое выступление Байдена на дебатах вызвало серьезные вопросы относительно того, останется ли он на этом посту на следующие четыре года".

"Он должен доказать американскому народу и мне, что он может это сделать", – сказал Тестер, не отрицая, что говорил своим коллегам, что Байден не может победить.

Как сообщалось, на закрытой встрече президента США Джо Байдена с конгрессменами от Демократической партии во вторник, 9 июля, не оказалось значительного количества голосов, которые бы призывали его снять кандидатуру с президентских выборов.

8 июля Байден заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.

Также Байден направил письмо демократам Конгресса США, заявив о намерениях оставить свою кандидатуру на выборах, несмотря на публичное сопротивление нескольких конгрессменов.