Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що США залишаться відданим союзником НАТО незалежно від результату президентських виборів.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив, прибувши на саміт НАТО у Вашингтоні.

Столтенберг відповідав на питання про ризики, пов’язані з можливим переобранням Дональда Трампа на посаду президента.

"Незалежно від виборів США залишаться сильним союзником НАТО. В США є розуміння, що Альянс має позитивне значення і для Європи, і для США", – сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що супротивники НАТО, зокрема Росія, знають, що у США є НАТО, і в Альянсу є США.

Столтенберг ще раз наголосив, що серед виборців США є сильна підтримка НАТО, а також є двопартійна підтримка Альянсу у Конгресі.

"Трамп був не проти НАТО, а проти того, що вони витрачають мало на оборону. Але зараз союзники все більше витрачають на оборону", – додав генсек.

У минулому Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Трамп також заявляв, що США під його керівництвом "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".