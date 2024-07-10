США залишаться відданими НАТО незалежно від результату виборів – Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що США залишаться відданим союзником НАТО незалежно від результату президентських виборів.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив, прибувши на саміт НАТО у Вашингтоні.
Столтенберг відповідав на питання про ризики, пов’язані з можливим переобранням Дональда Трампа на посаду президента.
"Незалежно від виборів США залишаться сильним союзником НАТО. В США є розуміння, що Альянс має позитивне значення і для Європи, і для США", – сказав Столтенберг.
Він зазначив, що супротивники НАТО, зокрема Росія, знають, що у США є НАТО, і в Альянсу є США.
Столтенберг ще раз наголосив, що серед виборців США є сильна підтримка НАТО, а також є двопартійна підтримка Альянсу у Конгресі.
"Трамп був не проти НАТО, а проти того, що вони витрачають мало на оборону. Але зараз союзники все більше витрачають на оборону", – додав генсек.
У минулому Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.
Трамп також заявляв, що США під його керівництвом "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".