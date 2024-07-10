У НАТО оголосили велику закупівлю зенітних ракет Stinger для трьох країн

Закупівельне агентство НАТО анонсувало велику закупівлю ПЗРК FIM-92K Stinger для кількох країн-членів Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі.

Закупівельне агентство NSPA від імені Німеччини, Італії та Нідерландів оголосило про контракт на закупівлю у виробника RTX 940 ПЗРК Stinger, що включає також технічну підтримку і певні логістичні витрати.

"Даний багатонаціональний і багаторічний контракт дозволить трьом державам заощадити значні кошти, порівняно з вартістю самостійної закупівлі, та підтримує План дій у питанні оборонної промисловості (DPAP) Альянсу, що визначає конкретні кроки і проєкти для того, щоб Альянс посилював взаємодію з оборонною промисловістю. У рамках цього плану NSPA відіграє ключову роль у тому, щоб зібрати потреби окремих країн у багаторічні й багатонаціональні "рамкові" закупівельні плани", – зазначають у комюніке.

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Як відомо, зенітні ракети Stinger стали одними з перших зразків західної зброї, яку отримала Україна, та відіграли вкрай важливу роль на перших етапах повномасштабної війни. У тому числі вони стали першою летальною зброєю, яку Україна отримала від Німеччини.

Stinger надходили і в подальших партіях допомоги від різних партнерів, у тому числі в останньому пакеті допомоги від США.