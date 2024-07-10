СМИ: Последний проект декларации НАТО указывает на "необратимый" путь Украины в Альянс

Последний проект итоговой декларации саммита Североатлантического альянса содержит положение о "необратимом" пути Украины в НАТО.

Об этом сообщили информагентства NTB и Reuters, которые ознакомились с документом, пишет "Европейская правда".

Проект декларации саммита Альянса содержит положение о том, что "будущее Украины – в НАТО", и союзники продолжат поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

В то же время документ не содержит четких временных рамок вступления Украины: лидеры Альянса подтверждают, что смогут "направить приглашение Украине, когда союзники согласятся и будут выполнены предварительные условия".

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Окончательная декларация должна быть принята в четверг, 10 июля, и в нее еще могут быть внесены изменения. В то же время Reuters утверждает, что в Альянсе достигли договоренности об окончательных формулировках.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед этим заявил, что принятие новых членов в Альянс требует консенсуса, но шаги, которые делаются сейчас, позволят упростить членство Украины, когда наступит подходящее время.

По мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, Украина может быть не полностью удовлетворена результатами саммита НАТО, который начался в столице США.

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