Финляндия: Важно послать сигнал Кремлю, что путь Украины в НАТО необратим

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что очень важно, что этот саммит НАТО пошлет Кремлю сигнал о необратимости пути Украины в НАТО.

Об этом он сказал перед заседанием Евроатлантического совета в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Стубба, внимание саммита к войне РФ против Украины крайне важно для Финляндии, поскольку это ближайший к ее границам конфликт и Хельсинки оказывает Украине широкую поддержку.

"Думаю, очень важно послать отсюда месседж Кремлю, что путь Украины и мост к членству в НАТО теперь необратим", – заявил президент Финляндии.

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Он также добавил, что чем больше НАТО будет поддерживать Украину сейчас, тем быстрее война закончится.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сигналы, которые Украина получит на этом саммите, являются более позитивными по сравнению с прошлогодним саммитом.

Как сообщалось, последний проект итоговой декларации саммита Североатлантического альянса содержит положение о "необратимом" пути Украины в НАТО.