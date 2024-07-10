Убивство 9-річної українки в Німеччині: підозрюваного екстрадували з Чехії

36-річного громадянина Молдови, підозрюваного у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині, передали німецькій стороні.

Про це в середу, 10 липня, повідомило управління поліції німецького міста Хемніц, пише "Європейська правда".

Чоловіка, затриманого минулого місяця в Чехії, передали владі Німеччини в середу, він постав перед слідчим суддею в районному суді Хемніца. Відповідно до виданого раніше ордеру на арешт, підозрюваного взяли під варту.

Затриманий не коментував висунуті проти нього звинувачення.

Реклама:

Нагадаємо, Валерію розшукували з 3 червня, коли вона вирушила до школи і зникла. У середу 12 червня поліція підтвердила загибель дівчинки після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому. Справу розслідують як вбивство.

Правоохоронці почали розслідування також проти школи, через те, що там не почали бити на сполох, коли дівчинка не з'явилась на уроки.

Валерія жила у Німеччині з мамою з 2022 року, її батько – у Силах оборони України. Матір і батько минулого року розлучилися.

ЗМІ раніше писали, що німецькі слідчі досліджують версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих матері дівчинки.