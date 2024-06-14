Затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині

У Празі 14 червня затримали 36-річного чоловіка, якого вважають одним із підозрюваних у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прокуратура німецького міста Хемніц.

Чоловіка, громадянина Молдови, арештували в одному з празьких ресторанів близько 10:15 за місцевим часом за ордером прокуратури Хемніца.

"Найближчим часом він буде переданий до Німеччини для участі у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності", – додали правоохоронці, наголосивши, що більше подробиць навести не можуть.

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ЗМІ раніше писали, що німецькі слідчі досліджують версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих матері дівчинки.

Нагадаємо, Валерію розшукували з 3 червня, коли вона вирушила до школи і зникла. У середу 12 червня поліція підтвердила загибель дівчинки після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому. Справу розслідують як вбивство.

Правоохоронці почали розслідування також проти школи, через те, що там не почали бити на сполох, коли дівчинка не з'явилась на уроки.

Валерія жила у Німеччині з мамою з 2022 року, її батько – у Силах оборони України. Матір і батько минулого року розлучилися.