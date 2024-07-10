Глава МИД Германии заявила, что не претендует на должность канцлера

Министр иностранных дел Германии и солидер партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что пока не рассматривает возможность баллотирования в канцлеры после попытки на всеобщих выборах в 2021 году.

Это она сказала в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Бербок отметила, что по сравнению с предыдущими выборами "мир сейчас совсем другой" и учитывая захватническую войну России и "напряженную ситуацию на Ближнем Востоке" требует "больше дипломатии".

"Соответственно, в эти кризисные времена я считаю, что для меня политическая ответственность как министра иностранных дел означает не связывание своей кандидатуры с должностью канцлера. А вместо этого – дальнейшее использование всей своей энергии как главы МИД для своей роли по укреплению доверия и сотрудничества", – прокомментировала она.

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Глава МИД Германии, однако, добавила, что во время выборов будет делать все для поддержки собственной партии.

Анналена Бербок была кандидатом на пост канцлера от "Зеленых" на всеобщих выборах 2021 года – солидер политсилы, нынешний министр экономики Роберт Габек, уступил свою кандидатуру в ее пользу.

На тогдашних выборах партия получила 14,8% голосов. Сейчас ее рейтинг колеблется в пределах 12%.

Все три партии в коалиции Шольца – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

Самой популярной оппозиционной партией Германии сейчас является Христианско-демократический союз, чей кандидат потенциально имеет самые высокие шансы стать следующим канцлером в 2025 году.