Глава МИД Германии заявила, что не претендует на должность канцлера
Министр иностранных дел Германии и солидер партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что пока не рассматривает возможность баллотирования в канцлеры после попытки на всеобщих выборах в 2021 году.
Это она сказала в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".
Бербок отметила, что по сравнению с предыдущими выборами "мир сейчас совсем другой" и учитывая захватническую войну России и "напряженную ситуацию на Ближнем Востоке" требует "больше дипломатии".
"Соответственно, в эти кризисные времена я считаю, что для меня политическая ответственность как министра иностранных дел означает не связывание своей кандидатуры с должностью канцлера. А вместо этого – дальнейшее использование всей своей энергии как главы МИД для своей роли по укреплению доверия и сотрудничества", – прокомментировала она.
Глава МИД Германии, однако, добавила, что во время выборов будет делать все для поддержки собственной партии.
Анналена Бербок была кандидатом на пост канцлера от "Зеленых" на всеобщих выборах 2021 года – солидер политсилы, нынешний министр экономики Роберт Габек, уступил свою кандидатуру в ее пользу.
На тогдашних выборах партия получила 14,8% голосов. Сейчас ее рейтинг колеблется в пределах 12%.
Все три партии в коалиции Шольца – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.
Самой популярной оппозиционной партией Германии сейчас является Христианско-демократический союз, чей кандидат потенциально имеет самые высокие шансы стать следующим канцлером в 2025 году.