У партії Шольца бачать його кандидатом у канцлери попри низькі рейтинги

На євровиборах Соціал-демокартична партія Німеччини досягла історично поганого результату з менш ніж 14% підтримки – попри це, у СДПН бачать канцлера Олафа Шольца кандидатом від соціал-демократів на пост канцлера на виборах 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Spiegel.

Зокрема, лідерка СДПН Саскія Ескен і міністр оборони від соціал-демократів Борис Пісторіус, який має вищі особисті рейтинги всередині країни, ніж Шольц, підтримують кандидатуру чинного канцлера.

"Для нас зрозуміло, що Олаф Шольц є правильним кандидатом на пост канцлера на наступних федеральних виборах", – сказала Ескен газетам медіагрупи Funke у четвер.

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СДПН також виграла федеральні вибори 2021 року, тому що люди довіряли лідерським здібностям Шольца, зазначила Ескен.

Пісторіус також вважає, що Шольц є найкращим кандидатом у канцлери. За його словами, Шольц "спокійно та розважливо керує нашим кораблем у ці часи".

"Він розумний політик, і він знає, як це робити. Тому я не сумніваюся, що він також буде нашим наступним кандидатом у канцлери", – сказав Пісторіус.

В опитуванні ARD Борис Пісторіус був визнаний найпопулярнішим політиком у Німеччині в травні. Його роботою задоволені 57% опитаних, у той час як роботою Шольца – 24%.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів попри низькі результати коаліційних партій на виборах у Європарламент.

Усі три партії в коаліції Шольца – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Найпопулярнішою опозиційної партією Німеччин нині є Християнсько-демократичний союз, чий кандидат потенційно має найвищі шанси стати наступним канцлером у 2025 році.