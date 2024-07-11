У Нідерландах пам'ятник Анні Франк сплюндрували пропалестинським написом

На пам’ятнику єврейській дівчинці Анні Франк в Амстердамі, яка загинула у нацистському концтаборі в роки Другої світової війни, невідомі особи написали червоною фарбою "Газа".

Як пише "Європейська правда", цей інцидент викликав значний резонанс всередині країни та привернув увагу міжнародної преси, у тому числі CNN.

Пам’ятник Анні Франк, що стала всесвітньо відомою завдяки її знайденому щоденнику, встановлений у парку поблизу будинку, де її родина жила невдовзі перед тим, як їм довелось переховуватися. 9 липня у соцмережах з’явилися фото вандалізму – на постаменті хтось написав червоною фарбою "Газа". Також фарбою облили постамент під ногами скульптури.

Het Anne Frank beeld op Merwedeplein in de Rivierenbuurt is beklad met de tekst ‘Gaza’ door een vandaal.



Werkelijk beschamend dat iemand aandacht denkt te vragen voor de Palestijnse zaak door een afbeelding van Anne Frank, internationaal symbool van de Holocaust, te besmeren. pic.twitter.com/LYiwlSdoUR Реклама: July 9, 2024

Поліція Амстердама після повідомлення про інцидент почала розслідування, затриманих поки немає.

Мер міста Фемке Халсема жорстко засудила вчинок вандалів.

"Вандалізм над таким цінним пам’ятником ніяк не допоміг жодному палестинцю. Ця дівчинка, яку так по-звірячому вбили нацисти у 15-річному віці, нагадує нам і нашому місту про людяність і доброту у найскрутніших обставинах. Хто б це не зробив – хай вам буде соромно, такому немає виправдань", – відреагувала вона.

Нагадаємо, навесні під час хвилі пропалестинських протестів такі акції проходили і в Амстердамі, а групи пропалестинських студентів влаштували бурхливі акції в університеті Амстердаму, що супроводжувались барикадуванням будівель та сутичками з поліцією.