В Нидерландах памятник Анне Франк осквернили пропалестинской надписью

На памятнике еврейской девочке Анне Франк в Амстердаме, которая погибла в нацистском концлагере в годы Второй мировой войны, неизвестные лица написали красной краской "Газа".

Как пишет "Европейская правда", этот инцидент вызвал значительный резонанс внутри страны и привлек внимание международной прессы, в том числе CNN.

Памятник Анне Франк, ставшей всемирно известной благодаря ее найденному дневнику, установлен в парке возле дома, где ее семья жила незадолго до того, как им пришлось скрываться. 9 июля в соцсетях появились фото вандализма – на постаменте кто-то написал красной краской "Газа". Также краской облили постамент под ногами скульптуры.

Het Anne Frank beeld op Merwedeplein in de Rivierenbuurt is beklad met de tekst ‘Gaza’ door een vandaal.



Werkelijk beschamend dat iemand aandacht denkt te vragen voor de Palestijnse zaak door een afbeelding van Anne Frank, internationaal symbool van de Holocaust, te besmeren. pic.twitter.com/LYiwlSdoUR Реклама: July 9, 2024

Полиция Амстердама после сообщения об инциденте начала расследование, задержанных пока нет.

Мэр города Фемке Халсема жестко осудила поступок вандалов.

"Вандализм над таким ценным памятником никак не помог ни одному палестинцу. Эта девочка, которую так зверски убили нацисты в 15-летнем возрасте, напоминает нам и нашему городу о человечности и доброте в самых трудных обстоятельствах. Кто бы это ни сделал – пусть вам будет стыдно, такому нет оправданий", – отреагировала она.

Напомним, весной во время волны пропалестинских протестов такие акции проходили и в Амстердаме, а группы пропалестинских студентов устроили бурные акции в университете Амстердама, сопровождавшиеся баррикадированием зданий и столкновениями с полицией.