В Амстердамі пройшов кількатисячний пропалестинський мітинг: троє арештованих

Кілька тисяч людей знову вийшли на пропалестинську демонстрацію в столиці Нідерландів Амстердамі після протестів біля місцевого університету.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NL Times.

За словами речника амстердамської поліції, під час демонстрації в четвер увечері арештували трьох осіб за образи, що передбачають кримінальне покарання, а також підбурювання до ненависті.

Після акції протесту правоохоронці оголосили, що поліція буде "видимо присутня" в місті, щоб мати можливість оперативно реагувати на будь-які заворушення.

Реклама:

Водночас спецпризначенці на короткий час мали сутички з натовпом на площі Спуй в Амстердамі, коли група демонстрантів перешкодила проїзду поліцейського автомобіля.

Vandaag weer pro-Palestijnse protesten in Amsterdam. De politie voert een charge uit op het Spui. #uvaprotest #Amsterdampic.twitter.com/sMYOazKotC — Kees (@Kees71234) May 9, 2024

Правоохоронці кілька разів вдарили демонстрантів, що можна побачити на відеозаписах телеканалу AT5. Були й інші короткі сутички між ними і мітингарями.

Деякі з демонстрантів сіли на проїжджу частину площі Спуй, водночас інші зайшли на сходи університетської будівлі, але їх звідти витіснили.

Одна з груп протесту звинуватила університет Амстердама у рішенні "жорстоко поводитися зі своїми студентами".

Напередодні прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу", і закликав не допускати нападів на поліцію та завдання шкоди майну.

Як повідомляли, напередодні пропалестинські протестувальники побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

Згодом поліція розігнала протест студентів, як і попередньої доби.

Частина співробітників закладу виступили з відкритим листом, де висловилися проти рішення адміністрації силою припинити студентський протест та закликали до акції наступного понеділка, 13 травня, щодо "відновлення права на ненасильницьку демонстрацію та розірвання зв’язків з ізраїльськими закладами, які порушують права людини".