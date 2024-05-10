В Амстердамі пройшов кількатисячний пропалестинський мітинг: троє арештованих
Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 09:58 —
Кілька тисяч людей знову вийшли на пропалестинську демонстрацію в столиці Нідерландів Амстердамі після протестів біля місцевого університету.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NL Times.
За словами речника амстердамської поліції, під час демонстрації в четвер увечері арештували трьох осіб за образи, що передбачають кримінальне покарання, а також підбурювання до ненависті.
Після акції протесту правоохоронці оголосили, що поліція буде "видимо присутня" в місті, щоб мати можливість оперативно реагувати на будь-які заворушення.
Водночас спецпризначенці на короткий час мали сутички з натовпом на площі Спуй в Амстердамі, коли група демонстрантів перешкодила проїзду поліцейського автомобіля.
Vandaag weer pro-Palestijnse protesten in Amsterdam. De politie voert een charge uit op het Spui. #uvaprotest #Amsterdampic.twitter.com/sMYOazKotC— Kees (@Kees71234) May 9, 2024
Правоохоронці кілька разів вдарили демонстрантів, що можна побачити на відеозаписах телеканалу AT5. Були й інші короткі сутички між ними і мітингарями.
Деякі з демонстрантів сіли на проїжджу частину площі Спуй, водночас інші зайшли на сходи університетської будівлі, але їх звідти витіснили.
Одна з груп протесту звинуватила університет Амстердама у рішенні "жорстоко поводитися зі своїми студентами".
Напередодні прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу", і закликав не допускати нападів на поліцію та завдання шкоди майну.
Як повідомляли, напередодні пропалестинські протестувальники побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.
Згодом поліція розігнала протест студентів, як і попередньої доби.
Частина співробітників закладу виступили з відкритим листом, де висловилися проти рішення адміністрації силою припинити студентський протест та закликали до акції наступного понеділка, 13 травня, щодо "відновлення права на ненасильницьку демонстрацію та розірвання зв’язків з ізраїльськими закладами, які порушують права людини".