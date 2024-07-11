У Німеччині понад 100 тисяч людей виступили проти депортації 11-класника до Гани

Понад 100 тисяч людей підписали петицію із закликом не депортувати з Німеччини 18-річного учня гамбурзької школи Джоела, який прибув до країни з Гани, після чого рішення переглянули.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Spiegel.

Джоел приїхав до Гамбурга чотири роки тому з Гани як неповнолітній, без супроводу дорослих, щоб возз’єднатись зі своїми батьком і сестрою. Коли хлопець досяг повноліття, термін дозволеного перебування закінчився, і його мали депортувати.

Вчителька та однокласники Джоела зі школи району Нельсона Мандели у громаді Вільгельмсбург організували кампанію із закликом скасувати депортацію учня. Вони запустили петицію, щоб запобігти депортації, яку підписали понад 100 тисяч людей.

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Фото: DPA

Гамбурзька комісія у справах біженців, зрештою, підтримала бажання Джоеля залишитися в Німеччині.

"Ми закликаємо Сенат (Гамбурга. – Ред.) задовольнити прохання про надання дозволу на перебування у складних життєвих обставинах, щоб воно стало дозволом на проживання", – сказав голова комісії, депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Еккехард Висоцький.

Сам Джоел сказав, що депортація до Гани не тільки позбавила б його атестата про закінчення школи – він би також був змушений розлучитись із родиною, оскільки в Німеччині залишились би батько і сестра.

Дискусії стосовно депортації іноземців у Німеччині посилились кілька місяців тому після серії нападів людей іноземного походження, подекуди зі смертельними наслідками.

Керівна коаліція Німеччини, як стверджувалось, прагне посилити боротьбу з іноземцями, які прославляють вбивства ізраїльських цивільних осіб або подібні терористичні акти, за допомогою оновленого законодавства, що полегшить висилку їх з країни.