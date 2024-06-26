У Німеччині хочуть полегшити депортацію іноземців, які прославляють тероризм

Керівна коаліція Німеччини прагне посилити боротьбу з іноземцями, які прославляють вбивства ізраїльських цивільних осіб або подібні терористичні акти, за допомогою оновленого законодавства, що полегшить висилку їх з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Уряд федерального канцлера Олафа Шольца схвалив поправку до закону про депортацію на своєму черговому засіданні у середу в Берліні.

Оновлені правила означатимуть, що навіть одного коментаря в соцмережах, який буде розцінений як схвалення терору, може бути достатньо для депортації людей без німецького паспорта.

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У своїй електронній заяві міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер зазначила, що уряд вживає жорстких заходів проти ісламістських та антисемітських злочинів на ґрунті ненависті в інтернеті.

"Прославляння таких актів не тільки позбавлене людяності. Жорстокість в інтернеті також підживлює атмосферу насильства, яка може заохочувати екстремістів до нових актів насильства", – зауважила вона.

Рішення уряду частково є реакцією на хвилю постів ненависті у соцмережах після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та смертельного нападу афганського шукача притулку на поліціянта з ножем у травні цього року.

Фезер закликала парламентські групи трьох коаліційних партій ухвалити поправку в нижній палаті Бундестагу "якомога швидше".

Хоча деякі члени урядової партії "Зелених" висловили застереження щодо посилення правил депортації, їхній представник, віцеканцлер Роберт Габек, висловив свою підтримку у середу в електронній заяві.

"Кожен, хто насміхається над ліберальним основним порядком, вітаючи тероризм та святкуючи жахливі вбивства, втрачає право на перебування в країні. Іслам є частиною Німеччини, ісламізм – ні", – наголосив він.

Днями ЗМІ повідомили, що Німеччина обговорює з Узбекистаном міграційний пакт, який може включати депортацію афганських шукачів притулку, щоб Берліну не довелося укладати прямих угод з режимом талібів.

Перед тим Шольц під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини, до країн, де ситуація з безпекою вважається складною – таких як Афганістан та Сирія. Його заява пролунала на тлі серії жорстоких нападів з боку вихідців з Афганістану.